Папа Римский отслужил первую за время карантина публичную мессу (фоторепортаж)

В Соборе святого Петра собрались около 30 человек.

Папа Римский Франциск сегодня впервые за время карантина провел публичную мессу в Соборе святого Петра в Ватикане. Служба была посвящена 100-летию со дня рождения Иоанна Павла II.

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Как сообщает "Радио Свобода", собор святого Петра, где похоронен Иоанн Павел II, был закрыт около 70 дней во время эпидемии коронавируса в Италии. С 18 мая он возобновил свою работу. В целом во время мессы в соборе присутствовали около 30 человек, все они придерживались дистанции.

Во всей Италии с 18 мая церкви возобновляют работу. Все верующие во время служб обязательно должны носить маски и соблюдать дистанцию. Также открылись в стране бары, рестораны и парикмахерские.

Как сообщал УНИАН, правительство Италии издало указ, что позволяет путешествовать в страну и из нее уже с 3 июня, на фоне усилий облегчить карантинные мероприятия, введенные в связи с пандемией коронавируса.