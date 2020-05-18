Бары, пляжи и гондолы: Италия продолжает ослаблять карантин (фоторепортаж, видео)

Кроме Италии, также с сегодняшнего дня ослабляют карантин в Испании.

В Италии 18 мая 2020 года начинают новый этап ослабление карантина, введенного из-за COVID-19. Среди прочего, открываются бары, рестораны и парикмахерские.

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Кроме того, как говорится в сюжете ТСН, с сегодняшнего дня возобновятся службы в церквях, в отдельных районах разрешат ходить на пляж, а в Венеции восстанавливают работу гондольеров.

Отметим, Италия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. Коронавирус атаковал итальянцев одними из первых за пределами Китая. С начала пандемии в Италии заболели 225 435 человек, из которых 31 908 умерли. Впрочем, в течение нескольких последних недель ситуация в стране значительно улучшилась, поэтому там начали постепенно отменять карантинные ограничения, которые были одними из самых строгих в мире.

Кстати, Италия - не единственная страна Европы, которая сегодня снова ослабляет карантин. Так, в Испании теперь заработают летние террасы, а также можно собираться в группы до десяти человек.

Как сообщал УНИАН.Туризм, на днях Греция открыла пляжи после карантина. К ним выстроились немалые очереди.

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