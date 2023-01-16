На кадрах видно, что самолет спокойно шел на снижение, но в последний момент все изменилось.

15 января в Непале трагически разбился пассажирский самолет компании Yeti Airlines, на борту которого находилось 72 человека. По последним данным, все они погибли. Жуткий момент авиакатастрофы снял на видео один из пассажиров.

В момент аварии мужчина вел стрим посадки самолета в Facebook. Через окно иллюминатора пассажир показывал, как лайнер заходит на посадку. Самолет снижался, но неожиданно пошатнулся. Далее картинка на видео прерывается криком людей и адским огнем.

Пилотам удалось увести самолет от домов. Лайнер влетел в ущелье. Причины аварии устанавливаются. Среди жертв 53 непальца, пятеро индийцев, четыре россиянина и два корейца. На борту также были по одному человеку из Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции. Среди пассажиров было двое младенцев.

Видео дня

Авиакатастрофа в Непале

В Непале в воскресенье утром, 15 января, разбился самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший в Покхару из Катманду. Эта авиакатастрофа стала самой ужасной за 30 лет в этой малой гималайской стране.

Всего на борту самолета, который разбился между старым аэропортом и международным аэропортом Покхара, находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Предварительно, в результате авиакатастрофы все, кто был на борту, погибли.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что украинцев не было на борту разбившегося самолета.

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