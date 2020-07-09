Financial Times: Мафия разворовывает больницы Италии и отмывает деньги через глобальные финансовые рынки

Мафиозные кланы установили монополию на ряд медицинских услуг и погребение умерших, а также завладели долгами итальянских больниц.

Тело его сына еще не успело остыть, когда отцу в трауре начали угрожать мужчины из похоронного бюро. В морге простой больницы в городе Ламеция-Терме на юге Италии мертвых не оставляют в покое. Каждый труп становится драгоценным ресурсом, который в глазах беспощадных преступников стоит тысячи евро.

Как пишет Financial Times, мужчины из похоронного бюро узнают о смерти пациентов ранее семей. Через запугивание они получили доступ к центральным медицинским записям больницы, что позволяет им следить за теми, чье состояние худшее и кто скорее всего умрет. Если родственники решают изменить похоронное бюро, мужчины быстро позаботятся о том, чтобы они передумали.

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"Они чуть ли не дерутся, соревнуясь за каждого больного", - рассказал напуганный медицинский работник во время разговора с коллегой, которую тайно записали следователи итальянского ведомства по борьбе с мафией. Медицинский персонал бессилен и не может вмешаться.

"Они ведут себя очень бессовестно. Когда родственники приезжают, они видят, что могильщики уже тут как тут", - добавил неназванный медик.

В государственную больницу в регионе Калабрия проникли члены группы "Ндрангета" - мафии, о которой мало известно за пределами Италии. Но она стала одной из самых опасных групп, которая действует в разных странах и проводит финансово сложные криминальные сделки в Западном мире. За последние два десятилетия главные семьи "Ндрангеты" вывели свои операции далеко за пределы их небольшого родного региона.

Сегодня они контролируют большую часть импорта кокаина в Европу, а также контрабанды оружия, рэкета и отмывания денег. Несколько сотен автономных кланов превратились в наиболее успешные бизнес-группы Италии. Некоторые исследования оценивают их общие состояние в 44 миллиарда евро. Правоохранители говорят, что богатство мафии больше, чем всех мексиканских картелей вместе.

Но среди разнообразия выгодных преступных активностей хищения в системе здравоохранения Италии стали золотой возможностью для мафии. Подкупая местных чиновников, организованная преступность смогла получить большие доходы от контрактов, заключенных с их подставными компаниями, благодаря которым преступники установили монополии на различные медицинские услуги: от доставки пациентов в неисправных каретах скорой помощи до транспортировки крови, собранной из тел мертвых.

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За все эти услуги взимают деньги с итальянских налогоплательщиков через службу здравоохранения, которую финансирует центральная власть, но администрирует местныя. Таким образом, уголовные банды получили доступ к миллиардам евро государственных средств. Хватка кланов была настолько прочной, что врачи в Ламеция-Терме ждали возле больничных палат людей от "Ндрангета", чтобы открыть запертые двери своими ключами.

Расследование Financial Times выяснило, что деньги, полученные благодаря всем этим преступлениям, отмывались через финансовые центры в Лондоне и Милане. За 5 лет нажитые на бедах пациентов больниц в Калабрии деньги были смешаны с долговыми инструментами, с помощью финансовых механизмов, которые обычно используют хеджевые фонды и инвестиционные банки. Облигации на сотни миллионов долларов, многие из которых содержали сомнительные счета, подписанные подразделениями системы здравоохранения Италии по требованию мафии, потом были проданы различным международным инвесторам: от итальянских частных банков до пенсионных фондов в Южной Корее.

Издание отмечает, что ранее не было известно о том, что мафиозные кланы, которые наживаются на медицинском кризисе в Калабрии, используют рынки капиталов для отмывания денег. Это проливает свет на то, как итальянская преступная "субкультура" переросла в глобализированный преступный синдикат и комфортно пользуется мировыми финансами в то же время, когда запугивает местные предприятия.

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Активы, которые мафия получала от коррумпированных больниц, попадали в руки случайных компаний-посредников, а затем смешивались с другими активами в долговых продуктах. Потом эти долговые бумаги проходили через финансовые центры в Лондоне, Люксембурге и Милане, и в конце концов попадали в портфолио клиентов из частных банков и хеджевых фондов. С 2015 до 2018 года неоплаченные счета на сотни миллионов евро, подписанные чиновниками муниципальных органов здравоохранения Калабрии, были куплены компаниями мафии. Они могли купить неуплаченные счета с большой скидкой под государственные гарантии Италии. Потом, этот долг продавали другим финансовым компаниям, которые добавляли их в пул своих активов и продавали инвесторам бонды, подкрепленные неоплаченным счетам.

Через несколько лет после того, как чеки были проданы, следователи отдела по борьбе с мафией Италии провели рейды в ряде компаний, которые их выпустили, по подозрению причастности к кланам "Ндрангеты". Подставные компании мафии, которые работают в секторе здравоохранения Италии, смогли сбыть чеки, полученные от региональных органов здравоохранения, случайным посредникам. А те, в свою очередь, продали их легитимным финансовым компаниям. Последние же включили их в пакеты специальных долговых продуктов, которые продали инвесторам, жаждущим купить экзотические бонды с высокой доходностью во времена рекордно низких процентных ставок. Эти бонды не оценивались рейтинговыми агентствами. Их не выставляли на продажу на финансовых рынках. Они выставлялись на продажу бутиковыми инвестиционными банками, некоторые из которых имеют офисы в лондонском "Сити".

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Человеческая цена многолетних хищений в системе здравоохранения Калабрии была катастрофической. В Италии один из самых высоких уровней продолжительности жизни в мире. Но медицинская статистика региона среди худших в Европе. В среднем жители Калабрии имеют хорошее здоровье на протяжении 52,9 лет. И этот показатель хуже, чем в Румынии и Болгарии. Для сравнения, жители северного региона Больцано в среднем живут 70 лет с хорошим здоровьем. В Калабрии также высокий уровень смертности среди младенцев в Италии. Десятки тысяч "медицинских беженцев" покидают регион ежегодно в поисках лучшего лечения в больницах на севере.

Местные врачи жалуются, что больницы в Калабрии задыхаются под горами долгов, которые появились по вине коррупции, халатности и хищений. В коррумпированной клинике в Ламеция-Терме следователи отдела по борьбе с мафией обнаружили доказательства распространенной халатности. Они даже записали, как местные медики шутили, обсуждая намерения поместить новорожденного ребенка в сломанный инкубатор.

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"В этот раз готовься, что они арестуют нас", - смеялся один медик.

"Этот инкубатор с расплавленными проводами отвратительный. Пусть Бог милует нас всех. Я буду дома и буду молиться с розарием за этого ребенка", - сказал другой.

Его коллега опять засмеялся: "Надеюсь, это сработает". В другом документе зафиксировано, как работник больницы говорил о том, что пациент в критическом состоянии упал со сломанных носилок в карете скорой.

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