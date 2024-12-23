Когда-то Пакистан создал ядерное оружие для противостояния Индии, однако для этого межконтинентальные ракеты не нужны, ведь страны являются соседками.

Пакистан, который уже имеет на вооружении ядерные боеголовки, разрабатывает баллистическую ракету большой дальности, способную доставить ядерный заряд на территорию США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на рассекреченные данные американской разведки.

По словам официальных лиц США, Вашингтон неоднократно выражал Исламабаду свои опасения по этому поводу и в итоге был вынужден ввести санкции против пакистанской государственной компании, связанной с разработкой ракеты.

"Список стран, которые обладают как ядерным оружием, так и ракетным потенциалом для непосредственного достижения территории США, очень мал, и они, как правило, настроены враждебно. Откровенно говоря, нам трудно воспринимать действия Пакистана как нечто иное, кроме новой угрозы для Соединенных Штатов", - заявил заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Джон Файнер.

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Он добавил, что разработка пакистанской ракеты большой дальности, которая могла бы поразить территорию США, продлится еще несколько лет, а возможно, и целое десятилетие.

"Мы пытаемся усилить это давление, чтобы опередить эту проблему, потому что мы не хотим, чтобы Пакистан зашел так далеко, что мы будем иметь дело с чем-то более неизбежным", - добавил представитель администрации.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пакистана заявила, что обвинения Файнера были "безосновательными", "лишенными рациональности" и "бесполезными для общих отношений".

Как отмечает WSJ, эти заявления Белого дома показали прогрессирующее ухудшение отношений между Вашингтоном и Исламабадом, который 20 лет назад считался едва ли не главным союзником США за пределами НАТО.

Сегодня же Пакистан поддерживает тесные военные связи с Китаем: обе страны рассматривают Индию как противника. Кроме того Китай поставляет пакистанским военным оружие и оказывает помощь в их ракетной программе.

"Сосредоточение США на противодействии Китаю и на улучшении отношений с Индией в последние годы привело к напряжению связей с Исламабадом, который стал менее важным для Вашингтона после выхода США из Афганистана", - добавляет WSJ.

Считается, что ядерная программа Пакистана изначально была направлена против Индии, которая тоже имеет ядерное оружие. Эти две страны трижды вступали в большую войну друг с другом после получения независимости в 1947 году. Однако с появлением новой ракеты Пакистан сможет поражать цели далеко за пределами Южной Азии.

В Белом доме отказались привести собственную версию того, зачем Пакистану такая ракета. Но некоторые аналитики говорят, что Исламабад, вероятно, ищет способ надавить на Вашингтон, чтобы тот не вступился за Индию, если между Пакистаном и Индией вспыхнет новая война.

Ядерная программа Пакистана

На фоне острого военно-политического противостояния с соседней Индией Пакистан инициировал собственную ядерную программу в 1970-х годах. Считается, что к этому страну подтолкнула непосредственно потеря Восточного Пакистана (современный Бангладеш) и первые успешные ядерные испытания Индии в 1974 году.

В 1998 году Пакистан провел собственные ядерные испытания (в ответ на испытания Индии), став официально ядерным государством.

По экспертным оценкам, сегодня Пакистан обладает примерно 165-170 ядерными боеголовками и активно работает над усовершенствованием средств их доставки.

Сразу после появления у них ядерного оружия Индия и Пакистан попали под американские санкции. Однако со временем по геополитическим причинам эти ограничения были частично сняты и частично значительно смягчены, особенно в отношении Индии.

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