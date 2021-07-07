Польские СМИ опубликовали видео с моментом вчерашнего падения вертолета, на борту которого находились украинцы.
Запись обнародовал сайт RMF24.
Вертолет упал в озеро Талты 6 июля. На борту находились пилот и две женщины, их отправили в больницы. Накануне поздно вечером вертолет вытащили из воды.
Причины аварии пока не установили. Опросить свидетелей еще не успели из-за их госпитализации. Информации об их состоянии также нет, но в полиции уже заявили, что жизни травмированных угрозы нет.
В Польше упал вертолет с украинцами: что известно
6 июля появилась информация, что на озере Талты в Варминско-Мазурском воеводстве Польши произошла авиакатастрофа - вертолет с пассажирами упал в воду.
По словам очевидцев, вскоре после взлета у транспорта начались проблемы с двигателем.
На борту находились и украинцы, проживающие в Польше. Проезжающие на катере туристы подобрали пострадавших. Троих пассажиров с травмами госпитализировали.
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