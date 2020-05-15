Очевидцы засняли на видео крушение истребителя пятого поколения F-22 Raptor в США
22:37, 15 мая 2020Мир
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Разбившийся самолет входил в 43-ю истребительную эскадрилью, которая занимается углубленной подготовкой пилотов F-22.
В результате происшествия пилот катапультировался / скриншот из видео
Очевидцы засняли на видео момент крушения истребителя пятого поколения F-22 Raptor в штате Флорида неподалеку от авиабазы Эглин ВВС США.
Видео опубликовано на YouTube-канале Kenny Do.
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На записи видно, как от падающего самолета отваливаются детали. На других кадрах видно, как к месту крушения едут несколько пожарных машин.
В результате происшествия пилот катапультировался, его госпитализировали. Причины крушения истребителя пока неизвестны.
Разбившийся самолет входил в 43-ю истребительную эскадрилью, которая занимается углубленной подготовкой пилотов F-22. Это одно из старейших авиационных соединений ВВС США, оно участвовало в обеих мировых войнах и войне во Вьетнаме.
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