Очевидцы засняли на видео крушение истребителя пятого поколения F-22 Raptor в США

Разбившийся самолет входил в 43-ю истребительную эскадрилью, которая занимается углубленной подготовкой пилотов F-22.

Очевидцы засняли на видео момент крушения истребителя пятого поколения F-22 Raptor в штате Флорида неподалеку от авиабазы Эглин ВВС США.

Видео опубликовано на YouTube-канале Kenny Do.

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На записи видно, как от падающего самолета отваливаются детали. На других кадрах видно, как к месту крушения едут несколько пожарных машин.

В результате происшествия пилот катапультировался, его госпитализировали. Причины крушения истребителя пока неизвестны.

Разбившийся самолет входил в 43-ю истребительную эскадрилью, которая занимается углубленной подготовкой пилотов F-22. Это одно из старейших авиационных соединений ВВС США, оно участвовало в обеих мировых войнах и войне во Вьетнаме.

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