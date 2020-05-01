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В Катаре из-за сильного шторма столкнулись два самолета (видео)

22:59, 01 мая 2020
Мир
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Cкорость ветра достигала 130 километров в час / скриншот из видео

Видео инцидента, который произошел 30 апреля, опубликовано в Twitter портала Aeronews.

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На записи видно, как сильный ветер развернул на 90 градусов Boeing 787-8 и привел его в движение. В результате он столкнулся с расположенным на соседней стоянке Airbus A350-900.

В Qatar Airways сообщили, что скорость ветра достигала 130 километров в час. По их данным, самолет был надежно припаркован с использованием опор в соответствии с руководством обслуживания авиалайнеров.

В авиакомпании подчеркнули, что во время инцидента на борту самолета никого не было, а сами воздушные суда получили незначительные повреждения.

Фото: Cranfield Analyst/Twitter

Как сообщал УНИАН, самолет авиалиний Buffalo Airways выехал за пределы взлетной полосы и оказался в сугробе.

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