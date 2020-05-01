В Катаре из-за сильного шторма столкнулись два самолета (видео)
В столице Катара Дохе из-за сильного шторма столкнулись два пассажирских самолета Qatar Airways.
Видео инцидента, который произошел 30 апреля, опубликовано в Twitter портала Aeronews.
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На записи видно, как сильный ветер развернул на 90 градусов Boeing 787-8 и привел его в движение. В результате он столкнулся с расположенным на соседней стоянке Airbus A350-900.
В Qatar Airways сообщили, что скорость ветра достигала 130 километров в час. По их данным, самолет был надежно припаркован с использованием опор в соответствии с руководством обслуживания авиалайнеров.
В авиакомпании подчеркнули, что во время инцидента на борту самолета никого не было, а сами воздушные суда получили незначительные повреждения.
It happened yesterday, April 30 in Doha: a parked 787 Dreamliner Qatar Airways was pushed into a parked A350 by strong winds during a storm. Video received from a friend. @jonostrower@AirlineFlyer@winglets747@brandonsblog@WandrMe@SpaethFlies@flightradar24@MaxK_J@A350Blogpic.twitter.com/7zojpTQo0X— Aeronews (@AeronewsGlobal) May 1, 2020
Как сообщал УНИАН, самолет авиалиний Buffalo Airways выехал за пределы взлетной полосы и оказался в сугробе.