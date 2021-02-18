В 1953 году Джо Лигона признали виновным в причастности к двум убийствам и присудили пожизненное заключение.

В США вышел на свободу преступник по имени Джо Лигон, который пробыл в тюрьме 68 лет.

Об этом сообщает CNN.

Лигон был арестован в 1953 году. Тогда он был участником банды, устраивавшей грабежи с убийствами на улицах Филадельфии. Его признали виновным в причастности к двум убийствам и присудили пожизненное заключение.

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«Ребенок, который совершал эти преступления в 1953 году, уже давно не существует. Человеку, который вышел из тюрьмы в 2021 году, уже 83 года, он вырос, изменился и больше не представляет угрозы», - заявил адвокат Лигона.

«Теперь я взрослый… Я больше не ребенок. Я не только взрослый мужчина, я старик и старею с каждым днем», - отметил сам Лигон.

Американца собирались освободить еще в 2016 и 2017 годах, но он отказывался от тех условий освобождения, которые ему предлагали: он хотел выйти на свободу без какого-либо последующего наблюдения.

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Автор: УНИАН