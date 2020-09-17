Российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили еще до его приезда в аэропорт Томска.
Читайте такжеСМИ узнали о планах Навального вернуться в Россию после выздоровления (видео)Об этом сообщается в инстаграме политика. К такому же выводу пришли журналисты издания «Проект». По их данным, бутылку, на которой немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка», Навальный взял из своего номера в томской гостинице.
В посте в инстаграме Навального говорится, что после того, как ему стало плохо в самолете, его коллеги забрали из его номера все, что могло бы пригодиться в дальнейшем расследовании. Среди этих вещей были бутылки с водой - позже на одной из них обнаружили следы яда.
Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
Отравление Навального: что известно
- Навальному стало плохо 20 августа в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай. Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа.
- Сейчас он находится в немецкой клинике. Ранее источник Reuters в Омской больнице скорой медицинской помощи №1, куда первоначально госпитализировали политика, сообщил, что указание отпустить Алексея Навального самолетом в Германию поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин.
- 24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.
- 2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом. Глава немецкой разведки Бруно Каля заявил, что использовался яд более сильный, чем известные ранее. В России это отрицают и отказываются возбуждать уголовное дело.
- 4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил. Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.
- 4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.
- 9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в ОЗХО.
- 10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным СМИ, он помнит все, что предшествовало отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание в самолете.
- 14 сентября берлинская клиника «Шарите», где проходит лечение Навальный, выпустила заявление, в котором сообщила, что состояние российского оппозиционера продолжает улучшаться, его отключили от аппарата ИВЛ. Медики рассказали, что Навальный может на короткое время вставать с больничной койки.
- Также 14 сентября стало известно, что французские и шведские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком". Таким образом наличие в пробах оппозиционного российского политика Алексея Навального вещества из группы «Новичок» подтверждено данными трех независимых лабораторий.
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