Журналисты выяснили, что Навального отравили еще до выезда в аэропорт.

Российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили еще до его приезда в аэропорт Томска.

Читайте такжеСМИ узнали о планах Навального вернуться в Россию после выздоровления (видео)Об этом сообщается в инстаграме политика. К такому же выводу пришли журналисты издания «Проект». По их данным, бутылку, на которой немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка», Навальный взял из своего номера в томской гостинице.

В посте в инстаграме Навального говорится, что после того, как ему стало плохо в самолете, его коллеги забрали из его номера все, что могло бы пригодиться в дальнейшем расследовании. Среди этих вещей были бутылки с водой - позже на одной из них обнаружили следы яда.

Отравление Навального: что известно

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай. Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа.

Сейчас он находится в немецкой клинике. Ранее источник Reuters в Омской больнице скорой медицинской помощи №1, куда первоначально госпитализировали политика, сообщил, что указание отпустить Алексея Навального самолетом в Германию поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин.

24 августа в Германии подтвердили отравление оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом. Глава немецкой разведки Бруно Каля заявил, что использовался яд более сильный, чем известные ранее. В России это отрицают и отказываются возбуждать уголовное дело.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил. Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в ОЗХО.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным СМИ, он помнит все, что предшествовало отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание в самолете.

14 сентября берлинская клиника «Шарите», где проходит лечение Навальный, выпустила заявление, в котором сообщила, что состояние российского оппозиционера продолжает улучшаться, его отключили от аппарата ИВЛ. Медики рассказали, что Навальный может на короткое время вставать с больничной койки.

Также 14 сентября стало известно, что французские и шведские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком". Таким образом наличие в пробах оппозиционного российского политика Алексея Навального вещества из группы «Новичок» подтверждено данными трех независимых лабораторий.

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Автор: УНИАН