Марк Фейгин рассказал об обстоятельствах отравления Навального.

Если бы отравленный "Новичком" российский оппозиционер Алексей Навальный не попал на лечение в немецкую клинику "Шарите", то остался бы "овощем".

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Такое мнение в интервью "Обозревателю" вырахил известный российский юрист и политик Марк Фейгин. По его словам, именно лечение немецких врачей, у которых есть соответствующий опыт, в случае с Навальным стало решающим.

"То, что летчики посадили самолет в ближайшем аэропорту, а врачи скорой помощи вкололи ему противоядие – это хорошо. Но все же решающей была клиника в Германии. Своим выздоровлением Навальный как раз обязан немецким врачам, у которых есть опыт лечения пациентов, отравленных "Новичком", – подчеркнул Фейгин.

На уточнение журналиста, откуда у врачей скорой помощи противоядие, политик ответил, что именно у реанимационных бригад, которые дежурят в аэропортах, есть различные реанимационные вещи, в том числе и антидот.

"После того, как самолет посадили, дальнейшая ситуация фээсбэшниками уже не контролировалась. Они не смогли подъехать на машине скорой помощи и добить Навального. Это было невозможно. Равно как и не могли приказать самолету лететь в Москву. Летчики выполняли инструкцию. Упал человек, лежит без сознания, начали садиться в ближайшем аэропорту", – подытожил Фейгин.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у Алексея Навального «токсическое отравление».

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

2 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что, по информации правительства Германии, политика отравили веществом из группы "Новичок".

3 сентября, Песков заявил, что нет "ни одного повода" обвинять Россию в отравлении Навального ядом семейства «Новичок».

4 сентября эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ подтвердили, что нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в Организацию по запрещению химического оружия.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

Правительство ФРГ заявило, что наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено данным трех независимых лабораторий, в том числе экспертами из Франции и Швеции.

14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.

21 декабря Навальный заявил, что позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и обнародовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.

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Автор: Андрей Василюк