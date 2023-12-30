СМИ опубликовали документ.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от членства страны в межгосударственном альянсе БРИКС.

Письмо, отправленное президенту Бразилии Луле да Силве, Сириле Рамафосе из Южной Африки, лидеру Китая Си Цзиньпину, российскому диктатору Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди, публикует CNNE. В нем говорится, что курс внешней политики новой администрии отличается от предыдущей.

"Некоторые решения, принятые предыдущей администрацией, будут пересмотрены. Среди них - это создание специализированного подразделения для активного участия страны в БРИКС, на что указал президент Альберто Фернандес в своем письме от 4 сентября", - написал президент.

При этом правительство Аргентины пишет о готовности активизировать двусторонние связи с каждой из стран, подчеркивая "увеличение торговых и инвестиционных потоков".

Как известно, летом Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка пригласили в альянс Саудовскую Аравию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопию и Египет.

Что известно о новом президенте Аргентины

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что в случае победы откажется от членства в БРИКС. "Наша геополитическая линия - это Соединенные Штаты и Израиль. Мы не собираемся присоединяться к коммунистам", - говорил он.

29 ноября он одержал победу во втором туре президентских выборов. Инаугурацию Милея посетил президент Украины Владимир Зеленский. Позже они провели личную встречу.

По данным СМИ, Милей согласился провести саммит с лидерами Латинской Америки по войне в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: