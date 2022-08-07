Эксперт прокомментировал встречу двух президентов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган цинично использует российского коллегу Владимира Путина, а тот "ведется" на все приманки.

Такое мнение высказал российский публицист и политический эксперт Андрей Пионтковский 24 каналу. Так он прокомментировал последнюю встречу Путина с Эрдоганом в Сочи.

По словам публициста, Эрдоган - сильный политик и имеет "имперские замашки", как и Путин.

"Только он не "русский мир", а Атаманскую империю хочет восстанавливать", - отметил Пионтковский.

Он выразил убеждение, что президент Турции понимает тяжелое положение Путина и его потребность в поддержке. В мире сейчас, говорит эксперт, нет ни одного политика, который готов взять на себя ответственность инициативу о перемирии в Украине.

"Украина откажется подписывать какие-либо договоренности о прекращении огня и Эрдоган это понимает. Отчаянное положение Путина демонстрирует то, что он тоже это понимает, но хочет видеть свет в конце туннеля. Эрдоган циничным способом использует Путина", - считает Пионтковский.

По его мнению, Эрдоган также добивается от Путина предательства союзников по нескольким направлениям. В качестве примера он приводит занятие позиций российских миротворцев в Нагорном Карабахе армией Азербайджана. Он утверждает, что войска Эрдогана сейчас практически противостоят силам Путина, а те даже не реагируют на действия противника.

Как убежден публицист, Эрдоган "продал" Путину "воздух", пообещав помочь договориться о мире с Украиной, а РФ за это якобы не отреагирует на захват территорий в войне Армении с Азербайджаном.

Напомним, Эрдоган и Путин встретились в Сочи 5 августа. По сообщению россиян, президент Турции согласился частично платить за российский газ в рублях.

Впоследствии Эрдоган заявил, что вновь предложил Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, сейчас важна эффективная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле.

После переговоров первый помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что мир "не может положить конец войне в Украине, игнорируя Россию".