По его словам, силовики добиваются от журналиста тех показаний, которые хочет слышать Лукашенко.

Отец белорусского журналиста Романа Протасевича, задержанного ранее в аэропорту Минска, Дмитрий Протасевич, рассказал, чего хочет от его сына Александр Лукашенко.

Об этом он сообщил в интервью Радио НВ.

Дмитрий Протасевич предположил, что белорусские силовики применили пытки к его сыну, а его первое "интервью" он назвал пропагандистским фильмом и издевательством.

"Они хотят услышать от него то, что хочет услышать Лукашенко, и на это все направлено. Есть три основных посыла его "раскаяния", если так можно сказать. Я боюсь называть это нормальными словами, это все можно брать в кавычки. Они хотят услышать то, что хочет слышать Лукашенко: что оппозиция "живет на деньги Запада" (мы это слышим 26 лет), что в оппозиции раскол - это мы тоже слышим столько, сколько Лукашенко у власти. Что народ должен увидеть, что оппозиция "ни на что не годна", им "нужны только деньги", они "живут на западные гранты", "вообще ничего не стоят" и "как личности из себя ничего не представляют". Вот основные посылы, которых от него хотели добиться", - сказал он.

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Протасевич-старший добавил, что "интервью" сына сделали для Лукашенко - чтобы тот "увидел то, что хотел услышать".

"Интервью" Протасевича белорусскому каналу ОНТ

Задержанный в Минске белорусский оппозиционер Протасевич в так называемом "интервью" для провластного белорусского канала, которое вышло 3 июня, "признался" в приписываемых ему преступлениях и "уважении" к Лукашенко. Кроме того, он рассказал о финансировании белорусских оппозиционеров, а также своем пребывании на Донбассе.

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Автор: Юрий Годован