По его словам, война, развязанная Россией, только укрепила НАТО.

Министр обороны США во время выступления в Палате представителей США назвал Россию "острой угрозой" и пообещал продолжать поддерживать Украину.

Как сообщает Голос Америки, в начале выступления Остин подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также напомнил, что Стратегия национальной обороны США определяет Россию под управлением Путина "острой угрозой".

"Под предводительством Байдена, США сплотили мир, чтобы помочь Украине бороться с неспровоцированным и неоправданным вторжением России. Наши союзники и партнеры активизировались, чтобы оказать важную помощь по безопасности, которую координирует контактная группа по вопросам обороны Украины, которую я возглавляю. Мы будем поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется", - заявил Остин.

Кроме того, глава Пентагона отметил важность "объединенного НАТО", которое укрепилось после войны, развязанной Россией. Глава Пентагона назвал оборонный бюджет на следующий год стратегической сметой, "которая обусловлена серьезностью нашей стратегической конкуренции с Китаем".

Приоритетами Пентагона Ллойд Остин назвал: Защита нации, заботу о людях и успешную командную работу. Остин подчеркнул необходимость финансирования модернизации трех звеньев ядерной триады США и усиления стратегического сдерживания.

Война в Украине: последние заявления США

С начала войны США активно помогают Киеву, уже выделено несколько пакетов помощи. Кроме того, в знак нерушимой поддержки Джо Байден несколько недель назад посетил Киев.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий говорил, что в войне с РФ решающим временем будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано новое крупное наступление российских захватчиков.

В Пентагоне заявили, что война России против Украины будет закончена переговорами, которые могут начаться, когда войска оккупантов будут выведены с украинской территории.

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