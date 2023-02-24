Он добавил, что возможности, которые США предоставляют Украине, разрешат ВСУ "начать менять динамику на поле боя".

Война России против Украины будет закончена переговорами, которые могут начаться, когда войска оккупантов будут выведены из украинской территории.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN. По его словам, в конце концов война закончится переговорами и украинская сторона требует для этого вывода российских войск со своей территории.

"Это будет их отправной точкой, но пусть украинцы говорят сами за себя", - сказал глава Пентагона.

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Он добавил, что возможности, которые США предоставляют Украине, разрешат ВСУ "начать менять динамику на поле боя". "Пока Украина продолжает проводить операции и работать над возвращением своей территории, мы будем там с ними", - сказал он.

В связи с этим Остин также отметил, что Китай пока не закрыл вопрос возможной передачи вооружений РФ. "Я связался с китайским коллегой и сказал, что это будет серьезной ошибкой, если Китай сделает это, поскольку ситуация осложнится", - отметил он.

США и Украина

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий говорил, что в войне с РФ решающим временем будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано новое крупное наступление российских захватчиков.

С начала войны США активно помогают Киеву, уже выделено несколько пакетов помощи. Кроме того, в знак нерушимой поддержки Джо Байден несколько дней назад посетил Киев.

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