Остин рассказал, как закончится война РФ против Украины \ фото REUTERS

Война России против Украины будет закончена переговорами, которые могут начаться, когда войска оккупантов будут выведены из украинской территории.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN. По его словам, в конце концов война закончится переговорами и украинская сторона требует для этого вывода российских войск со своей территории.

"Это будет их отправной точкой, но пусть украинцы говорят сами за себя", - сказал глава Пентагона.

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Он добавил, что возможности, которые США предоставляют Украине, разрешат ВСУ "начать менять динамику на поле боя". "Пока Украина продолжает проводить операции и работать над возвращением своей территории, мы будем там с ними", - сказал он.

В связи с этим Остин также отметил, что Китай пока не закрыл вопрос возможной передачи вооружений РФ. "Я связался с китайским коллегой и сказал, что это будет серьезной ошибкой, если Китай сделает это, поскольку ситуация осложнится", - отметил он.

США и Украина

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий говорил, что в войне с РФ решающим временем будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано новое крупное наступление российских захватчиков.

С начала войны США активно помогают Киеву, уже выделено несколько пакетов помощи. Кроме того, в знак нерушимой поддержки Джо Байден несколько дней назад посетил Киев.

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