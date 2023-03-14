Встреча состоится уже завтра.

Во вторник, 14 марта, состоялся телефонный разговор главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Как они сообщили после переговоров, в центре внимания были приоритеты встречи контактной группы по вопросам обороны"Рамштайн-10", которая состоится уже завтра, 15 марта.

"Сегодня я говорил со своим хорошим другом и коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить приоритеты контактной группы по вопросам обороны Украины 15 марта. США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно", – написал Остин в Twitter.

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Резников в свою очередь отметил, что он и Остин "сравнили заметки".

"Искренняя поддержка союзников придает мне оптимизма относительно будущего. Солидарность становится эффективностью на поле боя", - написал министр обороны.

Заседание в формате Рамштайн - что стоит знать

В январе президент Украины Владимир Зеленский впервые обращался к участникам "Рамштайна". Он завершил свою речь призывом к следующей встрече предоставить Украине ракеты большей дальности и истребители F-16.

После ближайшей встречи, состоявшейся 14 февраля, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может сегодня объявить, что Украина получит боевые самолеты, в том числе американские истребители F-16. Однако тогда 11 государств пообещали передать Украине танки, 22 страны - боевые машины пехоты и еще 9 стран - системы ПВО.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает быстрых поставок истребителей, и выступил за то, чтобы учения украинских пилотов начались уже сейчас.

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