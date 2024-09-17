По словам министра обороны Германии, переговоры об увеличении бюджета страны, вероятно, завершатся до конца недели.

Министр обороны Германии Борис Писториус надеется, что правительство страны выделит дополнительные средства на поставку вооружения для Украины. Об этом он сказал во время своего визита в войска в Саарлуе, передает Spiegel.

По его словам, переговоры об увеличении текущего бюджета на 2024 год в размере 7,5 млрд евро являются "многообещающими" и, скорее всего, будут завершены до конца недели.

"Тогда мы будем говорить о значительной сумме в сотни миллионов евро", - подчеркнул Писториус, на которую может быть предоставлена будущая военная помощь Украине.

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Министр обороны Германии рассказывал, что миллиарды, которые ранее были предусмотрены в бюджете на военную поддержку Украины, были значительным образом использованы или выделены по целевому назначению. Из-за чего он несколько раз призывал публично в очередной раз увеличить бюджет на этот год.

В то же время политик не ответил, сколько именно денег выделит федеральное правительство. По данным издания Spiegel, министерство обороны надеется получить менее полумиллиарда евро.

"Эти средства можно было бы использовать по крайней мере для заказа очень срочных пакетов запчастей, без которых некоторые системы вооружений, уже доставленные из Германии, не могут быть пригодными для дальнейшего использования на передовой", - отметили журналисты.

Германия и Украина - последние новости

Ранее издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц не даст Украине разрешения на удары из немецкого оружия по целям на территории РФ, даже если это разрешат партнеры. В то же время политик заявил, что Германия будет продолжать оказывать военную поддержку Украине, чтобы она не развалилась.

Также стало известно, что Германия заказала для Украины еще 17 систем ПВО IRIS-T. По словам Шольца, эти системы помогли сбить более 250 российских беспилотников и ракет и спасли много жизней.

"Это показывает, что немецкая поддержка Украины не ослабевает. Мы спланировали заранее и своевременно обеспечили контракты и финансирование, чтобы Украина могла и в дальнейшем полностью полагаться на нас. И это также показывает, что наша промышленность очень эффективна - когда у нее есть необходимая безопасность планирования", - отметил канцлер Германии.

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