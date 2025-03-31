Финансирование проекта по производству дронов в размере 500 млн входит в пакет помощи Украине объёмом 2 млрд евро, который Нидерланды намерены выделить Киеву в этом году.

Нидерланды выделят Украине 500 миллионов евро на разработку БПЛА. Об этом объявил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

"Украине срочно нужны дроны, чтобы остановить россию на линии фронта", - написал он в Х после встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Киеве.

Финансирование проекта по производству дронов в размере 500 млн входит в пакет помощи Украине объёмом 2 млрд евро, который Нидерланды намерены выделить Киеву в этом году.

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"В эти дни мы - Украина, потому что мы не оставляем Украину без поддержки, российская агрессия продолжается очень интенсивно, мы видим это на поле боя... Сегодня мы также заключили соглашение, согласно которому мы можем немедленно и быстро усилить один из уголков оборонной промышленности, а также согласно которому наше голландское бизнес-сообщество может внести свой вклад. Я был очень рад, что мы смогли объявить, что мы высвободили 3,5 миллиарда, что теперь дает нам ускорение в 2 миллиарда. Инициатива Draw a Line которая предлагает Украине нужные ей дроны. Вы видите, что беспроигрышная ситуация создается при работе с голландскими компаниями. Благодаря институтам знаний, украинским Вооруженным силам и их руководству мы гарантируем, что в конечном итоге мы все сильны и что мы сможем предотвратить и остановить агрессию", - сказал он.

Помощь Украине от Нидерландов

Ранее сообщалось, что Нидерланды ускорят выделение денег на поддержку Украины. Первые 2 млрд евро будут направлены уже в этом году, а не в 2026-м, как планировалось ранее.

Такое заявление сделал пресс-секретарь премьер-министра Нидерландов Дика Схофа по итогам встречи лидеров в Париже. По его словам, в целом страна выделит 3,5 млрд евро.

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