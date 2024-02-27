Какие именно страны войдут в эту коалицию, пока не раскрывается.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании "коалиции" для предоставления Украине "ракет и бомб средней и большой дальности".

По словам французского президента, было решено "создать коалицию для глубоких ударов и, следовательно, ракет средней и большой дальности и бомб", пишет Le Monde.

Макрон призвал европейские страны "производить больше" боеприпасов для Украины. "В течение следующих десяти дней мы собираемся прилагать все эти усилия. Мы контактировали со многими европейскими и неевропейскими странами, у которых есть боеприпасы", - сказал он.

Видео дня

Он пояснил, что в очень краткосрочной перспективе Европа сможет предоставить Украине лишь те боеприпасы, которые есть у нее на складах. "Понятно, что обещанного миллиона боеприпасов у нас нет", - признал он.

"Сегодня выдвинутые нами инициативы будут обсуждены, а через 10 дней вы получите четкий ответ с серьезной повесткой дня", - добавил президент Франции, уточнив, что не все детали этой инициативы можно обнародовать.

Украинский саммит в Париже

В Париже 20 политических лидеров из ЕС, США и Канады собрались 26 февраля, чтобы сигнализировать президенту РФ Владимиру Путину о европейской решимости по поддержке Украины.

На этой встрече президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.

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