Игорь жалуется, что каждую минуту он и его семья получают угрозы по телефону.

Владелец автосервиса на востоке Берлина Игорь выступил формальным организатором пророссийского автопробега в этом немецком городке и вскоре поплатился.

Об этом сам Игорь рассказал в комментарии телеканалу OstWest.

Он оправдывается, что это был автопробег против дискриминации русскоязычных в Германии (напомним, эта "дискриминация" русскоязычных мерещится многим пропагандистам РФ). Но в контексте зверств путинской армии эта акция воспринимается как митинг в поддержку войны России в Украине.

Игорь жалуется, что каждую минуту он и его семья получают угрозы по телефону, под ударом и его бизнес, который получает негативные оценки в Google.

"Такой реакции я точно не ожидал... Полностью завалили мою интернет-страницу фотографиями с телами, с разрушенными городами", - рассказывает организатор пророссийского автопробега в Берлине.

У него спросили, отменил ли бы он пробег, если в тот день знал о зверствах российских оккупантов в пригороде Киева. Он ответил: "Я бы отменил, сказал бы, что не стоит сейчас выезжать, потому что произошла трагедия".

Напомним, в воскресенье, 3 апреля, в немецком Берлине и греческих Афинах состоялись автопробеги с российским триколором. По мнению многих жителей немецкого города, группа людей, открыто поддерживающая массовые убийства населения в Украине, несет опасность для каждого местного.

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