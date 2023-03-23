Международный уголовный суд воплощает коллективное обязательство стран-участниц Римского статута бороться с безнаказанностью за тяжкие международные преступления.

Президиум Ассамблеи государств-участников Римского устава заявил о непоколебимой поддержке Международного уголовного суда на фоне того, что в адрес МУС посыпались угрозы из-за выданного ордера на арест российского президента Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба Международного уголовного суда, президиум выражает сожаление по поводу этих попыток помешать усилиям обеспечить ответственность за действия, запрещенные международным правом.

"Президиум Ассамблеи подчеркивает, что суд, его избранные должностные лица и его персонал имеют мощную поддержку Ассамблеи государств-участников Римского устава. Мы подтверждаем полное доверие Ассамблеи к суду как к независимому и беспристрастному судебному институту и повторяем нашу твердую приверженность поддерживать и защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском уставе, и сохранять его целостность", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что Международный уголовный суд воплощает коллективное обязательство Ассамблеи бороться с безнаказанностью за тяжкие международные преступления.

"Как учреждение последней инстанции, суд дополняет национальные юрисдикции. Мы призываем все государства уважать независимость судов и прокуратуры", – отмечается на сайте МУС.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Обоих подозревают в незаконной депортации украинских детей.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан подчеркнул, что ордер на арест Путина является пожизненным. Он напомнил, что для военных преступлений нет срока давности.

Реакция Кремля на ордер появилась не сразу. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков несколько дней спустя заявил, что решение МУС в Кремле "близко к сердцу" не принимают, а ордер на арест диктатора является еще одним "враждебным проявлением" в отношении РФ.

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