Венгрия должна была предоставить объяснение до 19 августа.

Венгрия до сих пор не предоставила ЕС объяснение относительно своего решения по упрощению визового режима для граждан России и Беларуси, при том что установленный для ответа Будапешта срок истек в понедельник, 19 августа, пишет Euractiv.

Сообщается, что комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон в начале августа направила письмо своему венгерскому коллеге Шандору Пинтеру с просьбой предоставить объяснения по поводу изменений, внесенных в иммиграционную схему страны.

Хотя выдача долгосрочных виз и видов на жительство является делом каждого отдельного государства-члена, Йоханнсон подчеркнула, что "такие схемы должны быть тщательно сбалансированы, чтобы не подвергать риску целостность нашей общей зоны без внутреннего пограничного контроля и должным образом учитывать потенциальные последствия для безопасности".

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Йоханссон попросила Будапешт ответить на приложение с вопросами "не позднее 19 августа". Однако, как сообщил Euractiv представитель Европейской комиссии, по состоянию на вторую половину дня понедельника ответ еще не поступил.

Предоставление разрешения Венгрией россиянам въезжать в ЕС без проверок

В конце июля Венгрия разрешила россиянам и белорусам въезжать в Европейский Союз без проверок безопасности. При этом в ЕС были недовольны этим решением, ведь среди иностранцев, прибывших на территорию Европейского Союза, могут быть российские шпионы и террористы.

В частности, литовский евродепутат Петрас Ауштрявичюс заявил, что действия Венгрии, которая возобновила выдачу виз гражданам РФ и Беларуси, является пощечиной Европейскому Союзу, на которую Брюссель должен ответить.

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