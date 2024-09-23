В то же время Генеральная Ассамблея ООН является шансом для мировых лидеров встретиться, чтобы выработать консенсус для решения мировых проблем.

Из-за войн в Украине, на Ближнем Востоке и в Судане ООН, на заседание которой собираются мировые лидеры, придется поработать, чтобы доказать свою значимость в опасно разваливающемся мире.

Как пишет Sky News, 140 мировых лидеров собираются в Нью-Йорке на ежегодное заседание ООН. С момента их последней встречи война разразилась на Ближнем Востоке и угрожает расшириться, конфликт в Судане усилился, а война в Украине распространилась на новые территории, обострилась, "и конца этому не видно".

"Лидер свободного мира сходит с мировой сцены, он слишком стар и немощен, чтобы баллотироваться на второй срок. Поскольку президентство Джо Байдена подходит к закату солнца, роль Америки в мире снова оказывается под вопросом. С вероятностью 50/50 Байдена заменит человек, который "с подозрением" относится к многостороннему мировому порядку", - говорится в статье.

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Отмечается, что второе президентство Дональда Трампа грозит отступлением Америки от мира в критический момент, ставя под угрозу поддержку США НАТО, Украины и ООН.

"Лидеры будут позировать и хвастаться, как они делают ежегодно в священных залах ООН. Но Генеральная Ассамблея ООН также является шансом для мировых лидеров встретиться, обсудить споры и выработать консенсус для решения мировых проблем", - пишет издание. В публикации сказано, что по случаю заседания ООН союзники, соперники и заклятые враги несколько дней будут находиться в одном месте. Их встреча добавит определенный "тупик на остров Манхэттен", но также остается возможность прогресса.

"Президент Ирана пройдет теми же коридорами, что и премьер-министр Израиля. Лидер Украины Владимир Зеленский будет там одновременно, что и правая рука Владимира Путина на мировой арене, министр иностранных дел России Сергей Лавров. Всегда есть надежда на примирение. Но нынешние перспективы мрачные. Созванная ООН дипломатия полностью провалилась в попытке обратить вспять российскую агрессию в Украине, как и западные санкции не смогли ее сдержать", - констатируют авторы статьи.

Как отмечается, некоторые страны открыто поддерживают нарушение Москвой основополагающих принципов ООН, другие - закрывают на это глаза или извлекают выгоду из войны. Аналогично ситуация с Суданом - разные страны поддерживают ту или иную сторону и не могут положить конец разрушительному конфликту.

По мнению авторов, многих участников встречи больше всего пугает война в Газе и то, что конфликт на Ближнем Востоке входит в новую фазу. Прелюдией к этой встрече стала небывалая неделя убийств и таинственных атак с использованием электронных устройств в Ливане, а также усиливающаяся перестрелка между Хезболлой и Израилем. Пока лидеры собираются в Нью-Йорке, сохраняется вполне реальная опасность возникновения регионального ближневосточного пожара.

"Какую бы возвышенную риторику и стремления мы ни услышали на этой неделе, ООН придется поработать, просто доказывая свою значимость в опасно разваливающемся мире", - акцентирует Sky News.

ООН приняла революционный план реформ - что известно

Напомним, Организация Объединенных Наций (ООН) 22 сентября приняла план реформ. По данным DW, Россия пыталась заблокировать принятие всеми 193 государствами-членами организации так называемого Пакта во имя будущего, разработанного под руководством Германии. В частности, заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин попросил во время Саммита будущего ООН в Нью-Йорке в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца внести дополнительную поправку в текст этого плана. По данным издания, российский чиновник сетовал на то, что странам, которые недовольны соглашением, не предоставили возможности для дальнейших переговоров. Возражения России поддержали ее традиционные союзники - Беларусь, Северная Корея, Иран, Никарагуа и Сирия. Согласно сообщению, в ООН не стали поддаваться давлению со стороны РФ.

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