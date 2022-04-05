В то же время бизнесмен признал, что санкции США и ЕС разрушают российскую экономику.

Российский олигарх и давний друг Путина Владимир Лисин заявил, что жаловаться на санкции в условиях, когда в Украине разрушают города и гибнут люди, "стыдно". В то же время он признал, что российская экономика разрушается, а действия властей лишь усугубляют ситуацию.

Об этом он заявил в интервью "Коммерсанту".

Позиция Лисина, очевидно, не нравится Путину, но бизнесмен решил не молчать.

"Разрушаются цепочки поставок, которые формировались годами, сбиваются логистика, платежная и финансовая инфраструктура. И на этом фоне ежедневно меняются правила игры, появляются новые ограничения. В условиях высокой неопределенности мы меняем бизнес-процессы, стараемся выполнять свои социальные обязательства", – заявил Лисин.

При этом миллиардер раскритиковал идею Путина перевести платежи в рубли.

Также он раскритиковал решение Путина перевести оплату за экспорт в рубли. по мнению олигарха, таким образом можно просто отпугнуть покупателей.

Кроме того, олигарх фактически поддержал санкции против России, назвав их альтернативой полномасштабному военному вмешательству со стороны западных стран.

"Стыдно жаловаться на личные проблемы в ситуации гуманитарной катастрофы. Санкции могут казаться сколько угодно несправедливыми, с элементами коллективной ответственности, если хотите, но гибель людей и разрушение городов будут пытаться остановить любыми доступными средствами", - сказал Лисин.

Он также добавил, что сейчас к экономическим мерам можно относиться как к "альтернативе силовым действиям, которая дает ситуации шанс не скатиться к глобальному конфликту, который может обернуться катастрофой уже для всех".

Ранее российский олигарх из близкого окружения Путина Олег Дерипаска заявил после речи президента США Джо Байдена в Варшаве, что мир готовится к идеологической мобилизации и затяжной войны.

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