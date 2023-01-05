Сейчас есть потребность в оружии, технике и оснащении.

В четверг, 5 января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизация в Украине проходит в спокойном режиме. По состоянию на сегодня он не видит оснований для проведения массовой мобилизации.

"Как говорит главнокомандующий Валерий Залужный, у нас нет такой большой потребности в людях, как у россиян. У нас есть потребность в оружии, технике, оснащении и т.д. Потери, к сожалению, также, есть. Поэтому теми, кого мы добираем, мы пополняем потери наших боевых бригад", – заявил Резников в интервью в эфире национального телемарафона.

По словам министра обороны, на фронт берут специалистов, "которые нам нужны для тех или иных задач".

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"Но в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу необходимости. Впрочем, конечно, ситуация на фронте может измениться любым способом, в любой момент. Все зависит от того, как будут развиваться события. И тогда будет приниматься решение СНБО, президентом, ВР, что мы увеличиваем потребность Вооруженных сил, или для сектора безопасности и охраны нам нужно больше для мобилизации. По состоянию на сегодняшний день у нас такого значительного шага – давайте новую мобилизацию – лично я не вижу", – отметил Резников.

Мобилизация в Украине

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину на территории нашей страны было введено военное положение и объявлено о проведении всеобщей мобилизации.

В декабре 2022 года в ВСУ сообщили, что сейчас в первую очередь мобилизуют ветеранов АТО и ООС, а также граждан, прошедших военную службу. Остальных украинцев тоже призывают, но их сначала отправляют на обязательное обучение минимальной продолжительностью 1 месяц.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас Вооруженные силы Украины насчитывают около одного миллиона человек, которые готовы воевать с оружием в руках. Кроме того, Украина может провести дополнительную мобилизацию, но сейчас такой необходимости нет.

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