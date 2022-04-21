Это очередной ответ на агрессию РФ против Украины.

Власти Кипра собираются лишить гражданства четырех российских олигархов, включая Олега Дерипаску, который получил его в обмен на инвестиции в экономику страны.

Об этом передает портал "Медуза" со ссылкой на кипрскую газету Phileleftheros.

Помимо Дерипаски, "Золотые паспорта" отберут у Григория Березкина, Игоря Касаева, а также Гульбахор Исмаиловой — сестры олигарха Алишера Усманова. Эти россияне попали под персональные санкции Европейского Союза в ответ на агрессию РФ в Украине.

Власти Кипра заранее анонсировали, что собираются лишить гражданства четырех уроженцев Российской Федерации. Тогда их имена не раскрывались, а сейчас информацию решили обнародовать.

Напомним, ранее против Дерипаски ввела персональные санкции Великобритания. А в Лондоне его особняк захватили сквоттеры, после чего вывесили на фасаде дома антивоенные плакаты. Сам олигарх высказывался против войны и назвал действия Путина "безумием, которое опозорит грядущие поколения". Однако он также считает, что все стороны готовятся к продолжительной конфронтации.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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