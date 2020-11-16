Армянские солдаты обстреляли российских оккупантов, отказываясь покидать регион.

На территории Нагорного Карабаха, в районе Агдама, армянские солдаты обстреляли так называемых российских «миротворцев».

Об этом сообщает азербайджанский военный журналист Эльмира Мусазадех на своей странице в Twitter.

Журналистка также опубликовала кадры окружения армянских солдат российскими оккупантами, которые требуют от них сложить оружие.

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Сообщается о том, что между армянами и россиянами произошла перестрелка, однако информации о погибших и раненых пока нет.

Журналисты сообщают, что между т.н. «российскими миротворцами» и армянскими солдатами происходят локальные стычки. Некоторые армянские вооруженные группы отказываются покидать Карабах. Россияне принуждают их сделать это под угрозой применения оружия.

Прозвучало требование армянским военным сдаться как на армянском, так и азербайджанском языках.

Сообщается, что в районе Агдама на колонну российских военнослужащих было совершено нападение. В окружение попала группа армянских солдат отказавшихся покидать район. Ждём заявлений российской стороны pic.twitter.com/k5GiH8p4iI — Elmira Musazadeh (@ElmiraMusazadeh) November 16, 2020

Что этому предшествовало

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий, когда армия Азербайджана начала операцию по восстановлению контроля над этим регионом.

В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно достигнутой договоренности, подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские "миротворцы", транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

Справка УНИАН

В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек.

С тех пор Азербайджан не контролировал не только собственно Нагорный Карабах, но и еще семь прилегающих районов, которые армянские силы называли "поясом безопасности".

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Автор: Денис Прядко