Рафаэль Гросси планирует представить план из пяти пунктов в конце мая.

Ядерный наблюдатель ООН настаивает на заключении соглашения по обеспечению безопасности украинской атомной электростанции в Запорожье перед контрнаступлением ВСУ. Силы обороны могут пройти через потенциально опасный объект.

Издание The Washington Post пишет, что после почти девяти месяцев безуспешных попыток заключить соглашение между Украиной и Россией о создании защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, продвигает новое предложение по снижению вероятности ядерной катастрофы. Он планирует представить список из пяти принципов для одобрения Советом Безопасности ООН в конце этого месяца.

Однако достижение консенсуса среди постоянных членов совета остается сложной задачей, учитывая натянутые отношения между Москвой и Вашингтоном в сочетании с нежеланием Киева позволить мировым державам выступать посредниками в какой-либо сделке, кроме полного ухода России из Энергодара, где расположена электростанция, и вернуть станцию.

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Скептицизм украинцев в отношении усилий Гросси не является чем-то новым, согласно ранее не сообщавшимся секретным документам разведки США, просочившимся на платформу обмена сообщениями Discord.

В середине февраля президент Украины Владимир Зеленский "настоял на том, чтобы правительственные чиновники не позволили генеральному директору МАГАТЭ Гросси заставить Киев демилитаризовать станцию, посчитав, что это не будет в интересах Киева", — говорится в одном документе. В документе цитируется "отчет радиотехнической разведки", предполагающий, что информация была получена в результате электронного прослушивания. В документе Зеленский также приказывает своим помощникам заверить Гросси в том, что Украина привержена безопасности персонала МАГАТЭ на АЭС.

Во время выступления перед Лигой арабских государств в Саудовской Аравии в пятницу Зеленский заявил, что уверен, что ни одна страна "не допустит военной оккупации атомной станции, чтобы использовать ее для шантажа мира ядерной катастрофой".

В воскресенье, 21 мая, он сказал лидерам G-7 в Японии, что безрассудный захват завода Россией может иметь последствия для людей за пределами Украины.

"Некоторые видят, что в случае аварии на оккупированной Россией атомной электростанции радиация по ветру достигнет их территории", — сказал он в Хиросиме, которая в значительной степени была разрушена сброшенной США атомной бомбой во время Второй мировой войны.

По словам двух дипломатов, знакомых с ходом переговоров, план Гросси включает пять принципов:

запрет на размещение на станции тяжелой военной техники и военнослужащих;

запрет на ведение огня с территории и в сторону станции, в том числе запрет на нападение на персонал на площадке;

защита всех систем охраны и безопасности на станции;

защита всех внешних линий электропередач;

контроль за соблюдением вышеуказанных принципов.

Этот план менее амбициозен, чем первоначальные усилия Гросси по созданию полноценной защитной зоны вокруг станции, но эксперты-ядерщики говорят, что он все же может улучшить шаткую ситуацию.

Ядерный комплекс с шестью реакторами расположен недалеко от линии фронта и оккупирован Россией с марта 2022 года. Станцией управляют украинские специалисты, а также специалисты-ядерщики из российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и российских вооруженных сил. Киев и Москва обвиняют друг друга за обстрел вблизи объекта, из-за которого возникла угроза катастрофы на объекте, который является крупнейшей в Европе атомной электростанцией.

В знак того, что военное присутствие и активность в этом районе усиливаются, Россия начала частичную эвакуацию жителей из Энергодара, где проживает большинство работников объекта. На прошлой неделе украинская ядерная энергетическая компания заявила, что количество российских военнослужащих на станции "значительно увеличилось и в настоящее время составляет более 2500 человек".

Представитель МАГАТЭ заявил, что Гросси "продолжает вести интенсивные переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить защиту Запорожской АЭС. В этом контексте Генеральный директор также находится в тесном контакте с членами Совета Безопасности ООН".

Гросси утверждал, что опасная ситуация на местах должна побудить международное сообщество к действию. Дипломаты говорят, что он хочет представить свод пяти принципов Совету Безопасности ООН 30 мая, изложив условия, которые Россия и Украина должны соблюдать, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.

"Шаги по предотвращению любых атак на объект или с него и по обеспечению безопасности операторов внутри станции особенно важны, поскольку любой из них может привести к значительному выбросу радиации из-за расплавления активной зоны или потери охлаждения в отработавшем реакторе", — сказал Скотт Рокер, вице-президент "Инициативы по ядерной угрозе", некоммерческой организации, занимающейся снижением угрозы, создаваемой ядерным оружием.

Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости

ЗАЭС уже год находится в российской оккупации. За это время нерадивые российские военные и ядерщики "Ростатома" уже несколько раз едва не довели до ядерной катастрофы. Россияне превратили станцию в военную базу, а также обтреливают ее территорию, имитируя обстрел со стороны ВСУ.

Запорожская АЭС неоднократно оставалась без электричестства, что крайне опасно. Так, в ночь на 22 мая на станции произошел очередной блэкаут, в связи с чем "Энергоатом" заявляет о возможности аварии с радиационными последствиями для всего мира.

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