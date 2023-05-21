В НАЭК "Энергоатом" боятся, что российская оккупация Запорожской АЭС может привести к масштабной аварии с выбросом радиации.
"Уровень безумия у этих оккупантов разный", - заявил президент компании Петр Котин в интервью Голоса Америки.
По его словам, на станции шесть реакторов с ядерным топливом и шесть заполненных бассейнов отработавшего топлива. Он подчеркнул, что в зависимости от масштабов повреждения, речь может идти о локальном загрязнении или о "масштабе Чернобыля или размере Фукусимы". Котин напомнил, что за время оккупации на ЗАЭС было шесть отключений станции от украинской сети.
"Это будто первый этап события, которое произошло на Фукусиме", – пояснил президент "Энергоатома".
В частности, перед катастрофой японская станция из-за землетрясения потеряла внешнее питание. Уже через 30 минут пришло цунами, в результате которого затонули и перестали работать все дизельные генераторы, которые поддерживали питание.
"В Запорожье мы проходили этот первый этап шесть раз", - отметил Котин.
Ситуация на ЗАЭС
Украинские ЗАЭС уже более года находится под оккупацией российских захватчиков. За это время станция неоднократно оказывалась на грани катастрофы из-за халатности россиян-они превратили ее в военную базу.
В мае гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроси рассказывал, что на территории АЭС увеличилось количество войск РФ, а специалисты агентства на станции постоянно слышат обстрелы. По его словам, ситуация там становится непредсказуемой и опасной.
В то же время по данным британской разведки, россияне оборудовали огневые точки на крышах реакторных сооружений. Это может свидетельствовать о том, что россияне готовы вести бои на территории Запорожской АЭС.