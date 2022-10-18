Арне Шенбом работал с компанией, основанной бывшим агентом российской разведки.

Главу национального агентства кибербезопасности Германии Арне Шенбома уволили. Его подозревают в связях с российской разведкой.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр внутренних дел Нэнси Фаезер уволила Арне Шенбома с поста главы агентства BSI после обвинений, которые "подорвали доверие общественности к нейтралитету и беспристрастности" его руководства.

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Отмечается, что Шенбом стал соучредителем группы по кибербезопасности, которая объединяет экспертов из государственных учреждений и частного сектора. Немецкие СМИ сообщили, что одним из ее членов была компания, основанная бывшим агентом российской разведки Андреем Чапчаевым.

В Совете по кибербезопасности назвали эти обвинения абсурдными. Правительство Германии заявило, что всесторонне расследует сообщения.

Стоит отметить, что 53-летний Шенбом стал главой BSI еще в феврале 2016 года. Пока не известно, кто его сменит.

Российские шпионы в Германии - что известно

По оценкам западных спецслужб, самое большое число российских агентов в Европе под видом дипломатов работает в Германии. По подсчетам экспертов, их еще должно быть более сотни.

Сам факт того, что Германия продолжает аккредитовать российских дипломатов, в некоторых государствах воспринимают с подозрением. Отмечается, что все российские дипломаты, которых отправляют на Запад вероятнее всего, имеют опыт в разведке.

В конце августа стало известно, что два высокопоставленных чиновника из федерального министерства экономики Германии, занимающие ключевые должности в сфере энергоснабжения, подозреваются в шпионаже в пользу России.

7 октября стало известно, что федеральное правительство выдало въездную визу в Германию подозреваемому в шпионаже в пользу России.

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