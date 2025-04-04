Владислав Григорьев

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Польши заявил, что это снизило бы затраты страны на экспорт сельхозпродукции в страны Африки.

Варшава могла бы приобрести или арендовать у Украины Одесский порт на 50 лет. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в эфире polsatnews.pl.

"До сих пор я ни от кого не слышал конкретики. Почему мы не говорим в Польше о том, что я хочу предложить сейчас - поляки должны поговорить с украинцами о том, чтобы они передали нам в аренду, например, на 50 лет или продали причал, где поляки могли бы разместить свой зерновой порт?", - сказал он.

По словам Колодзейчака, передача Одесского порта в аренду или продажа Польше на 50 лет дала бы Варшаве прямой выход к Черному морю. Также он считает, что это снизило бы затраты Польши на экспорт сельхозпродукции в страны Африки.

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"Куда пойдет польское зерно, туда пойдет и европейское зерно. Таким образом мы обеспечим доступ к Черному морю, где средняя цена тонны пшеницы на 100 злотых выше, потому что транспортные расходы в африканские страны ниже", - объяснил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Польши.

Он добавил, что Польша также могла бы использовать широкие железнодорожные пути Украины для перевозки польского зерна.

Кроме того, Колодзейчак высказался о вступлении Украины в Европейский Союз. Он заявил, что боится этого, так как не знает, к чему это приведет.

"Если бы нам хотя бы это преподнесли на блюдечке - полмиллиона гектаров в Украине для польских животноводческих компаний", - сказал политик.

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Одесский порт - другие новости

Ранее The New York Times со ссылкой на помощников президента Украины Владимира Зеленского писали, что Украина опасается, что президент США Дональд Трамп может согласиться отдать РФ Одесский порт. О возможных уступках России журналисты пытались узнать от советника президента США по национальной безопасности Майкла Волтца. Однако он заявил, что ожидает прагматичных переговоров с Россией.

Кроме того, напомним, что российская армия вечером 11 марта нанесла баллистический удар по Одесскому морскому торговому порту. В результате атаки погибли четверо граждан Сирии.

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