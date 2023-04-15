По решению суда в Массачусетсе, 21-летнего военного будут держать под стражей до слушания по его задержанию.

Джека Тейшейру, которому предъявили обвинения в распространении секретной информации Пентагона, могут приговорить на срок до 15 лет.

Военному предъявили обвинения по двум пунктам: хранение и передача информации о нацобороне и несанкционированное изъятие и хранение секретных данных, передает Голос Америки. По решению суда в Массачусетсе, 21-летнего военного будут держать под стражей до слушания по его задержанию.

Два вышеуказанных обвинения касаются защиты государственной тайны и за их нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 15 лет, сообщили Тейшейре в суде.

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Утечка секретных документов

7 апреля стало известно об утечке засекреченных документов Пентагона, которые содержат информацию о войне в Украине и подготовке к контрнаступлению ВСУ. В США заявили, что утечка данных произошла у них и сразу начали расследование.

А 13 апреля сотрудники ФБР арешали 21-летнего военнослужащего разведки Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру.

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