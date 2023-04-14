За это преступление фигуранту может грозить до 10 лет заключения за каждый обнародованный документ.

Подозреваемый в "сливе" засекреченных документов США Джек Дуглас Тейшейра служит в 102 разведывательном крыле воздушной Нацгвардии в штате Массачусетс.

Ряд западных СМИ узнали, что фигурант дела религиозен, увлекается оружием, спортивными машинами, а товарищи обратили внимание, что он критиковал правительство США за "злоупотребление властью" и "сокрытии правды", передает Голос Америки.

Тейшейра стал военным в 2019 году, а в 2021 году начал службу на базе в Массачусетсе, где занимался обслуживанием киберсистем. Как пояснил генерал в отставке Марк Гертлинг, Тейшейра был IT-специалистом, и благодаря этому мог иметь доступ к разного рода информации, в том числе тайной.

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При этом для работы с секретными данными надо пройти ряд проверок и получить соответствующий уровень доступа. Как пояснили американские военные, до сих пор допуск молодых военных к такого рода информации был привычной практикой.

"Аналитики разведки и ИТ-специалисты - молодые люди, им доверяют выполнять свою работу. И тысячи из них исполняют ее великолепно. Этот парень был исключением", - отметил Гертлинг.

Представитель Пентагона Пэт Райдер пояснил, что в Минобороны есть правила по защите секретной информации. "Есть протоколы, мы проводим регулярное обучение по обращению с тайной информацией. Подписываем соглашения о неразглашении. Любой, кто нарушает правила, делает это намеренно", - сказал Райдер и добавил, что это "было сознательное преступное действие".

За это Тейшейре может грозить до 10 лет заключения за каждый слитый документ. Всего, по данным издания The Washington Post, в Сети оказалось более 300 снимков с засекреченной информацией. Но пока точно неизвестно, сколько из них подлинные.

Утечка секретных документов США

7 апреля стало известно, что в сеть "слили" якобы "засекреченные документы", которые содержат детали плана США и НАТО по вооружени ВСУ перед контрнаступлением.

Через несколько дней спецслужбы США заявили, что утечка произошел именно у них и начали расследование дела. 13 апреля издание The New York Times заявило, что ответственным за утечку данных может быть 21-летний военный Джек Тейшейра. Позже стало известно, что его арестовало ФБР.

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