Пекин возмущается, что "украинский кризис" негативно влияет на мировую экономику, поэтому надо просто прекратить стрелять и снять все санкции с агрессора.

Китай настаивает на том, чтобы Украина и Россия немедленно прекратили огонь и сели за стол переговоров. Также Китай выступает против антироссийских санкций. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Свое выступление он начал с того, что российскую полномасштабную агрессию назвал "украинским кризисом" и отметил страдания гражданского населения.

"Все стороны должны определить приоритетом мир и людей и должны по-настоящему быть привержены продвижению мирных переговоров", - заявил китайский дипломат.

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Он отметил, что в первую очередь нужно остановить боевые действия, чтобы не допустить расширения зоны конфликта. В частности Ван И подчеркнул недопустимость применения ядерного оружия, атак на АЭС и в целом на гражданскую инфраструктуру. Также он раскритиковал поставки оружия воюющим странам.

Во-вторых, представитель Китая отметил необходимость безотлагательного диалога и переговоров.

"Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным способом урегулирования кризиса в Украине. Если день за днем мирные переговоры не могут быть начаты, тогда возникнут неправильные оценки и просчеты, что приведет к еще большему кризису", - заявил Ван И.

В-третьих, глава китайского МИД предостерег "от перетекания кризиса" на мировую экономику. В частности он призвал воздержаться от санкций и блокирования отдельных направлений мировой торговли.

"Последствия кризиса в Украине еще больше отяготили мировую экономику. Многие страны Глобального Юга подверглись серьезному воздействию, это затрудняет достижение повестки дня ООН до 2030 года для устойчивого развития. Ни одна из сторон не должна создавать кризис и оправдывать злоупотребление незаконными односторонними санкциями и подавлять обычную бизнес-деятельность, еще больше разделять мир, создавая различные эксклюзивные группы", - заявил Ван И.

Вместе с тем дипломат заверил, что позиция Китая относительно войны в Украине остается последовательной.

"Суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться. Цели и принципы Устава ООН должны выполняться. Законное беспокойство в связи с безопасностью всех стран должно восприниматься серьезно, а также важно поддержать все инициативы, направленные на урегулирование этого кризиса", - заявил Ван И.

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Как писал УНИАН, президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в ООН, заявил о наращивании усилий для прекращения российско-украинской войны путем дипломатии и диалога, но на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Он также акцентировал на неэффективности ООН и призвал к реформированию организации, в частности ее Совбеза.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН, предупредил о планах России нанести удары по украинским АЭС.

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