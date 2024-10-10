Молодым женщинам обещают обучение и работу гостиничной и ресторанной отрасли, а по приезду сажают собирать "Шахеды".

Россия обманом заманила девушек из Африки на свои военные заводы в Татарстане, чтобы они собирали "Шахеды" для ударов по Украине. Об этом говорится в журналистском расследовании Associated Press.

Чтобы решить проблему острой нехватки рабочей силы, Россия вербует женщин в возрасте 18-22 лет из таких стран, как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигерия, а также из южноазиатской страны Шри-Ланка. Также россияне пытаются вербовать девушек в других странах Азии и в Латинской Америке.

Реклама в социальных сетях обещала молодым африканкам бесплатный билет на самолет, деньги и далекое приключение в Европе. Чтобы принять участие было достаточно пройти компьютерную игру и тест на знание 100 слов русской лексики.

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Но вместо учебы и работы в туристической или ресторанной отраслях, девушки оказались в степях Татарстана на заводе, производящем дроны иранской разработки, которыми Россия бомбит Украину.

В интервью Associated Press некоторые женщины жаловались на долгие часы работы под постоянным наблюдением, на нарушение обещаний по зарплате и по сфере обучения. Также их заставляют работать с едкими химикатами, от которых на коже появляются пятна и зуд.

По данным расследования, вместе с местными российскими студентами на заводе "Шахедов" в Алабуге вынуждены работать около 200 африканских женщин. При этом уровень их квалификации оставляет желать лучшего.

"Я на самом деле не знаю, как делать беспилотники", - сказала одна африканка, которая бросила работу дома и приняла предложение России.

В целом журналисты смогли пообщалась с полдюжиной африканских женщин, которые оказались там, и отследили сотни видео в онлайн-программе найма под названием "Alabuga Start", чтобы выяснить, что происходит на заводе.

Работники находились под постоянным наблюдением в своих общежитиях и на работе, рабочие часы были длинными, а зарплата была ниже, чем ожидала собеседница издания - эти детали подтвердили три другие женщины, опрошенные AP.

Сначала девушкам обещали по 700 долларов в месяц, но впоследствии обещание уменьшили до "более 500 долларов". Работница, которая собирала планер, сказала, что стоимость проживания, авиабилетов, медицинской помощи и уроков русского языка вычитается из ее зарплаты, и того, что остается, едва хватает на базовые вещи, например проезд в автобусе.

С африканскими женщинами "жестоко обращаются, как с ослами, которые стали рабами", - сказала собеседница издания. При этом девушка пожаловалась, что банковские санкции против России усложнили отправку денег домой. Но другая работница фабрики сказала, что она могла присылать своей семье до 150 долларов в месяц.

Дефицит рабочих рук в России

Как писал УНИАН, российская военная промышленность страдает от острого дефицита квалифицированных рабочих. В январе президент России Владимир Путин похвастался тем, что "только за последние полтора года в оборонном секторе было создано более полумиллиона рабочих мест". Однако создание рабочих мест не означает, что все они были заняты новыми работниками.

Согласно анализу BBC, в течение одного месяца этим летом появилось около 90 000 объявлений о работе в оборонной промышленности с заработной платой, значительно выше средней. Например, существует около 18 600 вакансий для операторов станков с числовым программным управлением, но на эти должности поступило только 600 резюме.

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