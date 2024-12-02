Он отметил, что попытка России получить быструю победу в Сирии может стать положительным моментом для Украины.

Чем сильнее РФ будет цепляться за происходящее в Сирии, тем лучше будет для Украины. Такое мнение высказал военный аналитик Иван Ступак в эфире Киев24.

Он отметил, что попытка России получить быструю победу в Сирии может стать положительным моментом для Украины. Но в настоящее время ситуация в Сирии не влияет на фронты в Украине.

"Чем хуже будет в Сирии, тем сильнее РФ будет цепляться за то, что происходит там, помогать своему другу Башару Асаду, чтобы он не стал соседом Виктора Януковича по подмосковью, и чем больше россияне будут отправлять в Сирию своих людей, технику, амуницию, боеприпасы, тратить время на планирование операций, тем лучше будет для нас. Меньше их техники и боеприпасов на наших фронтах. Попытка получить большую победу в Сирии за короткое время может для Украины действительно отразиться положительно", - прокомментировал Ступак.

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Он подчеркнул, если россияне, к примеру, заберут свою авиацию для защиты в Сирии, то будет меньше прилетать КАБов по Харькову, Сумах, других территориях и позициях ВСУ. Кроме того, россияне могут терять авиацию и пилотов, пытаясь помочь режиму Асада.

"Противовоздушной обороны у повстанцев нет. Но сейчас, когда они захватили старые советские комплексы "Панцирь", я думаю, российским пилотам будет не так уж легко охотиться на повстанцев. Думаю, что могут быть потери среди российской авиации и пилотов", - отметил Ступак.

Ситуация в Сирии

Обострение ситуации в Сирии началось, когда антиправительственные силы начали внезапное наступление, которое застало врасплох правительственную армию. В течение двух дней повстанцы дошли до Алеппо - второго по величине города страны.

30 ноября в правительстве Сирии заявили, что армия "временно" оставила город, объяснив это необходимостью подготовиться к контрнаступлению. Сообщалось, что за в ожесточенных боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе армия потеряла десятки солдат.

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