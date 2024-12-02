Возможно, Путину придется перебрасывать ресурсы с украинского фронта.

Обострение ситуации в Сирии, где российские войска помогают диктатуре Асада, вероятно, будет иметь положительные последствия для Украины.

Такое мнение высказал в эфире Радио Свобода депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко. Он предполагает, что поддержка режима сирийского президента Башара Асада заставит Россию перебрасывать ресурсы с украинского фронта.

"Надеюсь, что Путин, спасая диктатора Асада, будет вынужден перебрасывать определенные силы и отвлекать ресурсы, в том числе военные ресурсы от фронта против Украины. И это может в определенном смысле облегчить нашу ситуацию, тот натиск, который сейчас оказывает Путин на наши войска, на нашу армию", - отметил Мережко.

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Депутат также отметил, что ослабление позиций Асада на Ближнем Востоке ослабит и влияние Путина на мировой арене. Важным моментом в этой ситуации он назвал отказ Турции занять сторону Кремля.

Относительно официальной позиции Украины, Мережко подчеркнул, что пока нет смысла делать громкие заявления. Наше государство занимает позицию наблюдателя - внимательно следить за развитием событий, но не вмешиваясь, как это и происходит сейчас.

"Нам надо наблюдать за этой ситуацией довольно внимательно. Не вмешиваться, то есть придерживаться принципов международного права, что мы и делаем. И смотреть, как будут развиваться события", - добавил депутат.

Ранее Институт изучения войны (ISW) выразил сомнения, что Россия сможет выполнить свои обещания по военной помощи сирийской армии. Аналитики напомнили, что еще в 2022 году Россия вывезла из Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 для использования в войне против Украины, а также вывела свои войска и подразделения ЧВК "Вагнер".

Издание отмечает, что в 2019 году Россия, Турция и Иран заключили соглашение о "заморозке" конфликта в Сирии, сохраняя контроль каждой стороны на текущих позициях. В конфликте участвуют правительство Башара аль-Асада при поддержке России и Ирана, сирийско-курдские повстанцы, которых поддерживают США, а также отдельные повстанческие группы, получающие помощь от Турции. Боевые действия в Сирии продолжаются на фоне опасений относительно возможного расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Эскалация в Сирии

Напомним, наступление повстанческих сил в Сирии началось 27 ноября, а уже 30 ноября сирийские военные подтвердили, что повстанцы вошли в Алеппо. В тот же день российская авиация вместе с сирийскими ВВС осуществила бомбардировку позиций повстанцев в северо-западной части города.

По данным ГУР Минобороны Украины, ситуация для россиян в Сирии ухудшается, они вынуждены покидать страну. Оппозиционные к поддерживаемому Россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда. Военный контингент РФ бежал из Хамы и эвакуировался на базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.

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