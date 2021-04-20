И даже в таком случае, никто в Брюсселе понятия не имеет, как именно должна отреагировать Европа на российскую агрессию.

Россия может и стягивает десятки тысяч солдат к границе Украины, но ЕС не собирается никак на это реагировать. По крайней мере, сейчас. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в понедельник сказал, что министры иностранных дел стран-участниц "очень встревожены" российской военной мобилизацией. Но несмотря на это, они не рассматривают возможность введения новых санкций против Москвы.

Об этом пишет Politico. Более того, страны ЕС даже не планируют поддержать Чехию в выдворении российских дипломатов из-за взрыва на военном складе в 2014 году. Прага выяснила, что спецслужбы России к этому причастны.

"Очевидно, что это беспокоит. Потому что когда кто-то разворачивает такое большое количество войск, могут быть искры тут и там", - сказал Боррель после видео-конференции министров иностранных дел стран ЕС, в которой также принимал участие глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

Читайте такжеЕС должен обсудить новые санкции против РФ, не дожидаясь ее наступления на Украину - Литва"Давайте надеяться, что это развертывание войск прекратится", - добавил Боррель, отметив, что западные лидеры, такие как канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден призвали Кремль остановиться.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас повторил эту позицию, сказав репортерам: "Москва должна перейти от провокаций к сотрудничеству. Мы убеждены, что конфликт все еще можно решить дипломатическими методами".

Politico отмечает, что до сих пор переговоры в "Нормандском формате" во главе с Францией и Германией не достигли ни одного прорыва в приближении конца войны России против Украины, которая длится уже 7 лет. Однако, Боррель подчеркнул, что никакие дополнительные санкции сейчас не рассматриваются. И никто не планирует высылать российских дипломатов после того, как это сделала Чехия. Прага в выходные выслала 18 россиян из-за взрыва, который произошел в 2014 году.

В 2018 году, после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери страны ЕС и их союзники по НАТО проявили солидарность с Великобританией. Вслед за Лондоном они выслали десятки российских дипломатов. Но в это время, по словам Борреля, этого не будет. Потому что "не было таких запросов", так же как и шагов в направлении введения новых санкций против России.

"То, как ЕС выражает беспокойство, но фактически не делает ничего, проливает свет на неудобства, с которыми сталкиваетесь Брюссель перед лицом российской военной агрессии. Страны-участницы признают, что буквально ничего не будет сделано, пока президент Владимир Путин не отдаст приказ начать вторжение", - говорится в статье.

Но даже если это произойдет, не понятно, как далеко страны ЕС и НАТО готовы зайти, чтобы защитить Украину.

"Мой призыв к ЕС в том, что мы не должны бояться обсуждать, что произойдет, если Россия пересечет красную линию или по меньшей мере еще один раз пересечет ее", - сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Для многих министров иностранных дел ЕС "красная линия" - это открытое вторжение.

Читайте такжеDie Zeit: "Северный поток-2" не может существовать, если Россия готовит наступление против Украины"Я убежден, что для всех очевидно (так же как и то, что аннексия Крыма была нарушением международного закона), что существуют вещи, которые неприемлемы для нас и которые всегда будут иметь последствия", - сказал Маас.

Но Ландсбергис в интервью для Politico во время перерыва во время саммита предложил более широкую интерпретацию красной линии. Она включает ситуации, когда Москва даже просто откажется идти на деэскалацию.

"Я абсолютно убежден, что красная линия - это граница Украины. Если дополнительные войска, сосредоточенные у границы пересекут ее, если они не пойдут на деэскалацию, если они не отступят, это все красная линия", - сказал литовский министр.

Ландсбергис призвал возобновить обсуждение дополнительных санкций включая "секторальные", которые ударят по целым сферам российской экономики, а не по отдельным людям. Хотя ЕС в последнее время отдавал предпочтение индивидуальным санкциям. О ситуации в Чехии литовский дипломат подчеркнул, что "Европа должна рассмотреть солидарные действия, как это было после отравления в Солсбери, и "избавиться от опасных людей, которые практикуют теракты".

Читайте такжеSüddeutsche: Запад может сделать 5 вещей, чтобы предотвратить новую войну в УкраинеВо время пресс-конференции Боррель сказал, что Россия стянула к границе Украины и в Крым 150 тысяч войск. И это значительно больше, чем насчитала сама Украина или другие страны в течение последних недель. Позже в офисе Борреля уточнили, что российских солдат 100 тысяч. А главный дипломат ЕС оговорился. Но не зависимо от точности цифры, российское военное присутствие велико, а риск очень высок.

Боррель похвалил Украину "за сдержанную реакцию" и повторил традиционные слова ЕС об осуждении российского вторжения и оккупации Крыма в 2014 году. Он призвал Москву выполнять Минские соглашения, призванные установить мир на востоке Украины.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Лесь Дымань