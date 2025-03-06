Он отметил, что сейчас у Украины есть такой союзник как Европа, которая активно поддерживает ее.

Бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель генерального директора компании производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил, к передаче какой именно разведывательно информации США могли применить ограниченный доступ Украине. Об этом он рассказал в эфире Киев24.

Он подчеркнул, что есть разная разведывательная информация и надо понимать, о какой именно сейчас идет речь.

"Здесь, скорее всего имелась в виду ключевая информация - что именно в том месте находится командный пункт, на который приехали, например корейские генералы, или российские. Именно в этом заключается информация. А не в том, что например, мы не сможем попасть по цели. Потому что, отмечу, большинство средств используют определенную информацию за счет тех разведывательных дронов, которые у нас есть", - отметил Храпчинский.

Видео дня

Он предположил, что речь может идти об ограничении доступа к каким-то решениям на основании собранной информации, например, что поставки из Кореи и Ирана позволят РФ построить гораздо больше "шахедов".

Храпчинский отметил, что информация о взлете стратегической авиации РФ и попытки запуска ракет по территории Украины нам может предоставляться, в частности, за счет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения "Авакс" НАТО.

"Эта отдельная эскадрилья относится к НАТО. То есть не принадлежит США", - подчеркнул эксперт.

Также есть спутниковые возможности Британии и Франции, других стран-союзниц Украины, продолжил он:

"Заявления относительно того, что мы не сможем бить высокоточным оружием по некоторым объектам на территории РФ, или на территории временно оккупированной Украины - не соответствуют действительности. Потому что на самом деле у нас есть определенные свои собственные авиационные комплексы, которые позволяют нам делать лазерную подсветку для нанесения ударов".

По его словам, у Украины есть некоторые разведывательные беспилотные летательные комплексы, которые могут наводить точно цели, есть возможность точных ударов HIMARS.

Он уверяет, что мы можем продолжить атаковать российские НПЗ и другие объекты, если не возникнет другой вопрос - не будет ли со стороны США возложена ответственность на нас за то, что мы бьем и дальше по российским нефтяным предприятиям.

"Со стороны Соединенных Штатов мы видим, что есть такие мощные качели в плане или помощь есть или нет, предоставляют ли разведданные или не предоставляют. Иногда кажется, что они там все уже в буденовках сидят в Белом Доме. Но тем не менее, надо понять, что на самом деле у нас есть собственные возможности для того, чтобы получать свои данные. Мы забываем про OSINT - разведка из открытых источников информации, потому что нам активно в этом помогают даже российские паблики, публикуя в своих телеграм-каналах любую информацию. Ее можно выбирать, анализировать и предоставлять определенную информацию. Поэтому я бы не реагировал на это так болезненно. Потому что на самом деле есть возможность закрыть все вопросы. Но вопрос, как всегда времени, чтобы адаптировать собственные возможности", - подчеркнул Храпчинский.

Он отметил, что сейчас у Украины есть такой союзник как Европа, которая активно поддерживает и говорит о неправильной трактовке со стороны Белого Дома всех происходящих событий.

"Надо объединяться. По крайней мере Франция и Великобритания - это две ядерные державы в Европе, они имеют достаточно возможностей для того, чтобы тоже диктовать свои условия. Надо объединяться, создавать собственный ВПК совместно с Европой. Перспективы есть", - резюмировал он.

Остановка помощи США

Как сообщал УНИАН, Храпчинский также заявлял, что маловероятно, что Starlink в Украине может быть отключен. Но если даже это произойдет, то альтернатива ему есть. Перед тем агентство Reuters сообщило, что США угрожают Украине отключить Starlink из-за невозможности заключить соглашение по ископаемым.

После этого иностранные СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила вооруженную помощь Украине, а затем распространили сообщение, что приостановлена и передача американских разведданных Украине.

Отмечалось, что остановка в поставках оружия, остановка в передаче разведданных будет продолжаться до тех пор, пока Украина на согласится на переговоры с Россией и пока не будет определена их конкретная дата.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководителям различных ведомств получить от США официальную информацию о судьбе военной помощи для Украины. Он подчеркнул, что люди не должны догадываться. Зеленский отметил, что Украина и Америка заслуживают уважительный диалог, на четкую позицию друг друга, особенно, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны.

В то же время "Суспільне" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что Соединенные Штаты Америки продолжают делиться разведданными с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: