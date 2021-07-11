Причины смерти украинца не уточняются.

Во французском Страсбурге умер украинец, корреспондент украинского информагентства «Укринформ» Андрей Лавренюк.

Об этом в Facebook написал коллега Лавренюка, журналист Роман Сущенко.

«Только что друзья-дипломаты сообщили о внезапной смерти собственного корреспондента Украинского национального информационного агентства Укринформ, моего товарища, известного и яркого журналиста международника, любящего мужа, ответственного отца и сына Андрея Лавренюка. Сочувствую семье, друзьям Андрея и родному коллективу Укринформа. Это тяжелая потеря для всех нас и отечественной журналистики», - написал он.

Причины смерти украинца не уточняются.

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Андрей Лавренюк работал в «Укринформе» с 2011 года, был корреспондентом в Брюсселе и Страсбурге. До того, с 2008 по 2011 годы был корреспондентом агентства УНИАН. Был также офицером пресс-службы Минобороны, работал в военных СМИ.

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Автор: Дмитрий Захаров