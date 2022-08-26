На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "переформатировании" мира.
Об этом сообщает пролукашенковский Telegram-канал "Пул Первого"
Лукашенко заявил, что будущее Европы возможно только в партнерстве с Беларусью.
Комментируя нынешний кризис в мире, Лукашенко заявил: "Нужно раздеваться, напрягаться и работать".
"Изобилия больше не будет. Мир больше не будет другим. Это мы увидим в ближайшее время. Идет переформатирование мира", – уверен Лукашенко.
Война в Украине и позиция Лукашенко:
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С первых минут вторжения появилась информация о готовности Беларуси выступить на стороне России. Кроме того, Беларусь предоставила России свои территории для запуска ракет, которыми агрессор обстреливает украинские города.
31 июля британская разведка заявила о том, что Путин усилил давление на самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко.
24 августа соагрессор Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал "мирного неба".
26 августа 2022 года Лукашенко заявил, что самолеты Беларуси готовы нести ядерное оружие РФ.