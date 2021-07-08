В своей речи Ицхак Герцог предупредил, что израильские "общие идеалы и ценности хрупки как никогда"

11-й президент Израиля Ицхак Герцог торжественно принял присягу в Кнессете.

Об этом сообщает The Times of Israel. После инаугурации его семилетний срок пребывания на посту официально начался.

В своей речи новый президент предупредил, что израильские "общие идеалы и ценности хрупки как никогда".

Ицхак Герцог известен как сторонник мирного урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу "два государства для двух народов".

Читайте такжеИзраиль нанес авиаудары по боевикам в Газе в ответ на запуск шаров с горючей смесью

Президент Израиля выполняет главным образом представительские и церемониальные функции. Исполнительная власть в стране сосредоточена в руках главы правительства.

Ранее в Израиле приступило к работе новое правительство без Биньямина Нетаньяху. Новый премьер-министр Нафтали Беннет, состав кабинета которого был утвержден за день до того, пообещал, что правительство будет стараться объединить граждан.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров