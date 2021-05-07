Один из аккаунтов заблокировали через несколько часов после регистрации.

Twitter заблокировал аккаунты, которые публиковали заявления с официального сайта Дональда Трампа.

Читайте такжеВ США шестиклассница устроила стрельбу в школе: трое раненыхОб этом пишет Медуза со ссылкой на NBC News и BBC.

Аккаунт DJTDesk, в котором публиковались заявления Трампа, размещенные на сайте donaldjtrump.com, заблокировали через несколько часов после регистрации.

В Twitter заявили, что будут принимать меры в отношении учетных записей, «очевидное намерение которых заключается в замене или продвижении контента, связанного с заблокированной учетной записью».

По словам советника Трампа Джейсона Миллера, аккаунт DJTDesk не связан с бывшим президентом.

Позднее социальная сеть заблокировал еще три подобных аккаунта - DJTrumpDesk, DeskofDJT and DeskOfTrump1, пишет Reuters.

Блокировка Трампа в соцсетях

7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа Facebook и Instagram были заблокированы. Причиной блокировки аккаунтов Трампа стали события 6 января, когда сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса.

8 января 2021 года российская ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Трампу перейти на российские соцсети (запрещены в Украине).

Блокировка бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter огорчила его больше чем проигрыш демократу Джо Байдену на президентских выборах.

Трамп также заявил, что после того, как Twitter навсегда заблокировал его аккаунт, соцсеть стала "скучной" и "бесполезной".

Позднее стало известно, что Трамп запустил собственную онлайн-платформу.

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Автор: Людмила Жерновская