Вместе с тем в наблюдательном совете соцсети считают ошибочным бессрочную блокировку аккаунта экс-президента США.

Наблюдательный совет Facebook поддержал блокировку профиля экс-президента США Дональда Трампа.

Но там добавили, что бессрочная блокировка учетной записи была ошибочной, пишет УП со ссылкой на Reuters.

В наблюдательном совете отмечают, что ситуация с Трампом может дать сигнал другим мировым лидерам, как компания будет реагировать на нарушителей правил обращения в социальной сети.

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Также, правление ожидает от Facebook определения пропорционального ответа на действия нарушителей, которые будут использоваться и к другим пользователям платформы. На это компании дали полгода.

Набсовет Facebook является независимым органом, призванным решать противоречивые ситуации в отношении социальной сети. Его решения являются окончательными и не могут быть обжалованы. В то же время, компания также попросила набсовет предоставить рекомендации, как лучше обращаться с профилями политиков.

Блокировка Трампа в соцсетях

7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа Facebook и Instagram были заблокированы. Причиной блокировки аккаунтов Трампа стали события 6 января, когда сторонники Трампа штурмом взяли здание Конгресса.

8 января 2021 года российская ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Трампу перейти на российские соцсети (запрещены в Украине).

Блокировка бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter огорчила его больше чем проигрыш демократу Джо Байдену на президентских выборах.

Трамп также заявил, что после того, как Twitter навсегда заблокировал его аккаунт, соцсеть стала "скучной" и "бесполезной".

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Автор: Александр Топчий