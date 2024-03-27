По его словам, сербам придется столкнуться с проблемами.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что за последние двое суток получил новости, которые угрожают жизненно важным интересам страны.

Обращение к гражданам появилось в его официальном аккаунте в Instagram 4 часа назад. В нем говорится, что Сербию ждут трудные дни, однако они будут сражаться и страна победит.

"В настоящий момент нелегко сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов. Они напрямую угрожают жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми проблемами, которые ждут его впереди. Это будет сложно, самое сложное на данный момент", - написал Вучич.

Другие заявления Вучича: последние новости

Ранее президент заявил журналистам, что Сербия рассмотрит возможность выхода из Совета Европы, если Косово примут в организацию по правам человека и верховенству закона .

"Посмотрим. Возможно, вам больше нравится иметь в Совете Европы Приштину, чем Белград и Сербию. Они уже выгнали Россию, а это может стать де-факто изгнанием Сербии", - сказал он.

Также в Сербии усилили меры безопасности в местах массового скопления людей после масштабного теракта в Москве, в результате которого погибли 139 человек.

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