Губернатор Краснодарского края сообщил, что якобы в результате дронового удара есть пострадавшая.

В Краснодарском крае РФ в ночь на четверг, 28 ноября, два района массированно атаковали беспилотники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram утверждает, что атаку БПЛА "отразила" российская противовоздушная оборона. По данным вражеского чиновника, последствия дроновой атаки есть в городе Славянск-на-Кубани и на хуторе Чигрина.

На территории хутора якобы обломки дрона повредили дом, и никто не погиб и не пострадал.

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"В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного домовладения, в помещении разбиты окна. К сожалению, пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась. Также в одном из дворов поврежден автомобиль", - говорится в сообщении Кондратьева.

В сети появилась информация, что беспилотники атаковали мост через реку Протока, который соединяет Славянск-на-Кубани с хутором Трудобеликовским. Telegram-канал Astra, узнал от жителей хутора такое:

"Это светится наш мост, ничего тут не разрушено".

Взрывы также звучали Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь утверждает, что на территории области ночью ликвидировали два дрона - один в Каменске, а еще один - в Таганроге. "Как доложили дежурные службы, пострадавших и разрушений на земле нет", - добавил он.

В российском Минобороны сообщили, что на протяжении ночи дежурные средства ПВО якобы смогли ликвидировано 25 украинских дронов: два - над Ростовской областью, три над временно оккупированным Крымом, шесть - над территорией Брянской области и 14 - над территорией Краснодарского края.

Новости России в центре внимания - что сообщалось

После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение на украинскую землю, в РФ уже не раз звучали взрывы, в частности, в результате атаки дронов.

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