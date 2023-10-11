Издание отметило, что с выводами уже ознакомлен Белый дом.

Разведка США собрала конкретные данные, которые ставят под сомнение непосредственную причастность Ирана к планированию, финансированию или одобрению нападения ХАМАСа на Израиль.

Как пишет CNN со ссылкой на собственные источники, разведывательное сообщество пока не пришло к окончательному выводу поскольку все еще собирает доказательства причастности Ирана к нападению, которое застало врасплох как Израиль, так и США. Источники не раскрыли подробностей о характере разведывательных данных, которые, по словам одного из них, являются чрезвычайно конфиденциальными.

Но источники отметили, что эта информация побудила американских аналитиков склониться к оценке, согласно которой правительство Ирана не играло прямой роли в нападении.

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Издание отметило, что с этими выводами уже ознакомлен Белый дом. Журналисты также указали, что в течение нескольких дней официальные лица США публично заявляли, что у них нет никаких доказательств того, что Иран был непосредственно причастен к нападению, даже несмотря на то, что они осудили Тегеран как широко "соучаствующего" в нападении из-за его исторической поддержки ХАМАС.

"Мы стремимся получить дополнительную информацию", - заявил по этому поводу советник по нацбезопасности Джейк Салливан и добавил, что в настоящее время информации о том, что Иран играет широкую роль в предоставлении поддержки ХАМАС, нет.

Иран и ХАМАС

Иран уже много лет является главным благотворителем ХАМАСа, предоставляя боевикам этого движения десятки миллионов долларов, оружие и комплектующие, контрабандно ввозимые в сектор Газа, а также оказывает широкую техническую и идеологическую поддержку.

При этом боевики ХАМАСа сохраняют некую степень независимости от иранского режима. У Тегерана нет советников секторе Газа, и он не руководит деятельностью группировки.

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