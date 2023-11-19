Он отметил, что мировое сообщество не должно смириться с войнами.

Папа Римский Франциск в воскресном выступлении вновь призвал к миру в Украине и на Ближнем Востоке.

Он заявил о необходимости продолжать прилагать усилия по прекращению конфликтов, передает Reuters. "Я молюсь за измученных людей в Украине... и за людей в Палестине и Израиле. Мир возможен, нужна добрая воля...", - сказал понтифик собравшимся на площади Святого Петра во время утренней молитвы.

Он отметил, что мировое сообщество не должно смириться, потому что война – всегда "это поражение, от которого выигрывают лишь производители оружия".

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Заявления Папы Римского о войнах

Неделю назад Франциск призвал предоставить сектору Газа значительно большую гуманитарную помощь. Он заявил, что нужно помочь раненым в секторе Газа и защитить гражданское население. При єтом он подчеркнул, что заложники, удерживаемые ХАМАСом, должны быть освобождены.

Кроме того, с начала войны в Украине понтифик не раз призывал к миру и предлагал выступить посредником в возможных переговорах между Украиной и РФ. Также Франциск заявлял, что был причастен к освобождению некоторых украинских военнопленных.

А 12 сентября стало известно, что кардинал Маттео Дзуппи, посланник Папы Римского Франциска по установлению мира в Украине, ездил в Пекин с дипломатической миссией по завершению войны России против Украины.

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