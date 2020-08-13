Президент Филиппин хотел испытать на себе вакцину России, но передумал

Дутерте обещал, что станет "подопытным кроликом" и публично сделает себе инъекцию российского непроверенного препарата.

После того, как добровольно согласиться стать "подопытным кроликом" для вакцины России против коронавируса, президент Филиппин Родриго Дутерте передумал делать себе такую рискованную прививку.

Владимир Путин обещал, что препарат даст "стабильный иммунитет" против COVID-19 . Но Филиппинский лидер решил, что не будет принимать его, пока его безопасность не будет гарантирована, - пишет Newsweek .

На этой неделе Путин объявил, что его страна зарегистрировала первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи. В знак солидарности с другим автократом, Дутерте, который когда-то назвал российского президента "героем", сказал, что готов принять участие в испытании вакцины.

Читайте такжеNew York Times: Россия сама не знает, работает ли ее вакцина от коронавируса

"Я сделаю себе укол публично. Экспериментируйте на мне, я не против", - сказал он.

Но несмотря на такой первоначальный энтузиазм относительно вакцины под названием Sputnik V, пресс-секретарь президента Филиппин сказал, что никаких публичных уколов не будет до мая 2021 года. К тому времени пройдет много недель после окончания клинических испытаний, которые Россия проведет на Филиппинах.

"Это может произойти первого мая, если группа президентской безопасности позволит ему и когда все тесты будут закончены", - сказал пресс-секретарь Дутерте Гарри Роке.

Что известно о российской вакцине от коронавируса?

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Лесь Дымань